Não é só Carol e Bill: veja outro possível casal de ‘No Limite’

Ao que parece, Carol Peixinho e Arcrebiano não foi o único casal formado em ‘No Limite’. De acordo com Leo Dias, colunista do ‘Metrópoles’, Gleici Damasceno e Kaysar também estariam se conhecendo melhor. Pessoas próximas do sírio afirmaram que a campeã do BBB 18 está realmente a fim dele.

Os dois não descartaram o romance durante uma conversa com Hugo Gloss.”Tá tudo muito legal e estamos mais conectados…Tudo pode acontecer! Nós precisamos nos encontrar e conversar”, declarou o rapaz. “Não é algo descarto, mas também não posso afirmar que pode rolar um romance. Independente de qualquer coisa, temos uma grande amizade”, completou a nortista.