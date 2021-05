Napoli anuncia a contratação do treinador Luciano Spaletti, ex-Inter

Italiano

Napoli anuncia a contratação de treinador ex-Roma e Inter de Milão



O treinador foi anunciado após a saída de Gennaro Gattuso do comando da equipe

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 29 (AFI) – Já pensando na disputa da próxima temporada, a diretoria do Napoli anunciou, neste sábado (29), a contratação do treinador italiano Luciano Spaletti, ex-jogador do Milan e que comandou a Inter de Milão em 2019, seu último trabalho no futebol.

Foto: Divulgação

Com 62 anos, o ex-jogador ainda conta em sua carreira de treinador com passagens por clubes como Empoli, Sampdoria, Udinese, Roma, Zenit e Inter de Milão, último clube em que esteve à frente, em 2019.

No total, o treinador conta com dois títulos da Liga Russa, duas Coppa Italia, uma Supertaça Rússia, umra Taça da Rússia e uma Supercopa da Itália.

O treinador foi anunciado após a saída de Gennaro Gattuso do comando da equipe, que terminou o Campeonato Italiano na quinta colocação, perdendo a vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada na última rodada ao tropeçar, em casa, diante do Hellas Verona. Gattuso será treinador da Fiorentina na próxima temporada.