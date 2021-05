Nasce a filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe: ‘Deu tudo certo’

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, nasceu neste domingo (30). A informação foi dada pela influenciadora digital por meio das redes sociais.

A youtuber publicou nos stories do instagram uma imagem em que o cantor aparece ao lado dela no hospital.”Deu tudo certo! Ela nasceu”, escreveu a jovem, sem revelar o rosto do bêbe.

“Não consigo explicar. Te amo filha!”, disse o novo pai do mundo sertanejo. Pouco tempo depois, um vídeo que mostra os preparativos para a chegada da criança foi publicado no canal dela do Youtube.