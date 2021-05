Nascidos Em Março Recebem o Auxílio Emergencial 2021 

Confira o pagamento do Auxílio Emergencial 2021

Os beneficiários do Auxílio Emergencial 2021 nascidos no mês de março recebem hoje a segunda parcela do benefício, conforme antecipação anunciada pelo governo.

Os inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos no mesmo mês, também recebem.

Sendo assim, o valor será disponibilizado na conta poupança social digital Caixa e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Pois, somente após alguns dias o valor ficará disponível para saques em espécie.

Além disso, os beneficiários do Bolsa Família com o Número de Inscrição Social (NIS) de dígito final 2 recebem na mesma data, 19 de maio. Confira os calendários atualizados com todas as datas de pagamentos para os nascidos até o mês de dezembro.

Calendário de pagamentos referente a disponibilidade no aplicativo Caixa Tem

Mês de nascimento do beneficiário

janeiro: 16/5 – não houve alteração

Fevereiro: receberão em 18/5 (data anterior era 19/5)

Março: receberão em 19/5 (data anterior era 23/5) – Pagamento atual

Abril: receberão em 20/5 (data anterior era 26/5)

Maio: receberão em 21/5 (data anterior era 28/5)

Junho: receberão em 22/5 (data anterior era 30/5)

Julho: receberão em 23/5 (data anterior era 2/6)

Agosto: receberão em 25/5 (data anterior era 6/6)

Setembro: receberão em 26/5 (data anterior era 9/6)

Outubro: receberão em 27/5 (data anterior era 11/6)

Novembro: receberão em 28/5 (data anterior era 13/6)

Dezembro: receberão em 30/5 (data anterior era 16/6)

Confira também as alterações no calendário de saque do valor do benefício

Mês de nascimento do beneficiário

Janeiro: 31/5 (data anterior era 8/6)

Fevereiro: 1/6 (data anterior era 10/6)

Março: 2/6 (data anterior era 15/6) – Saque para os nascidos em março

Abril: 4/6 (data anterior era 17/6)

Maio: 8/6 (data anterior era 18/6)

Junho: 9/6 (data anterior era 22/6)

Julho: 10/6 (data anterior era 24/6)

Agosto: 11/6 (data anterior era 29/6)

Setembro: 14/6 (data anterior era 1/7)

Outubro: 15/6 (data anterior era 2/7)

Novembro: 16/6 (data anterior era 5/7)

Dezembro: 17/6 (data anterior era 8/7)

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em maio

Data de pagamento Quem recebe 18 de maio Beneficiários com NIS de final 1 19 de maio Beneficiários com NIS de final 2 – Pagamento atual 20 de maio Beneficiários com NIS de final 3 21 de maio Beneficiários com NIS de final 4 24 de maio Beneficiários com NIS de final 5 25 de maio Beneficiários com NIS de final 6 26 de maio Beneficiários com NIS de final 7 27 de maio Beneficiários com NIS de final 8 28 de maio Beneficiários com NIS de final 9 31 de maio Beneficiários com NIS de final 0

Atendimento ao cidadão

O Ministério da Cidadania disponibiliza um atendimento ao cidadão em seu site oficial. Por meio da Central de Relacionamento você pode solicitar informações e esclarecer suas dúvidas sobre programas e sistemas, além do auxílio emergencial 2021. Procure se manter atualizado dentro dos sites oficiais do governo e por seus canais de atendimento.