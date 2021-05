Náutico estreia com o pé direito; Botafogo-RJ e Guarani somam um pont

Brasileiro

SÉRIE B: Náutico estreia com o pé direito; Botafogo-RJ e Guarani somam um ponto



Quatro partidas deram o pontapé inicial na primeira rodada e três deles terminaram empatados nesta sexta-feira (28)

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Foi dada a largada na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro com quatro jogos válidos pela primeira rodada sendo disputados na noite desta sexta-feira (28). Destaque para o Náutico que estreou com o pé direito ao vencer o CSA, em Recife. Os outros três duelos terminaram em igualdades.

Jogando no Estádio dos Aflitos, o Timbu fez o dever de casa, venceu o CSA por 1 a 0 e somou os primeiros três pontos na competição. O único gol do jogo foi marcado aos 26 minutos do primeiro tempo, quando Jean Carlos pegou uma sobra dentro da área, após cobrança de lateral, e soltou o pé em um chute indefensável.

Náutico foi o único time a vencer nos duelos de abertura da Série B

Já em Campinas, Guarani e Vitória ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e cada um, somou os primeiros pontos dentro da competição. Soares, em um chute de fora da área, logo no inicio da partida colocou o Leão na frente e ainda no primeiro tempo Bidu deixou tudo igual no placar.

Em Goiânia, o Botafogo-RJ que foi rebaixado na temporada passada, também começou com um empate. Isso porque, o time carioca ficou na igualdade por 1 a 1 contra o Vila Nova-GO no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Willian Formiga abriu o placar para o Tigre; Rafael Navarro fez o do Alvinegro e deixou tudo igual.

Por fim, no jogo disputado à tarde que deu o pontapé inicial na Série B, Brasil-RS e Londrina també ficaram no empate sem gols no Bento Freitas. Com o resultado, as equipes conquistaram o primeiro ponto na edição 2021 e aparecem no meio da tabela.