Nego Di critica ‘militância’ de Ludmilla e detona Mumuzinho por show na pandemia

O ex-BBB Nego Di, eliminado com a terceira maior rejeição do reality da Globo, criticou os artistas que fizeram show no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro (RJ), neste fim de semana, para aproximadamente 500 pessoas.

Alexandre Pires, Dudu Nobre, Gusttavo Lima, Ludmilla e Mumuzinho se apresentaram no evento em meio a pandemia. O humorista gaúcho não poupou críticas à cantora, que se apresentou no BBB21.

“A gente vê nesse momento como a vida ainda pode nos surpreender. Há pouco tempo a Ludmilla tava militando no Big Brother, pedindo respeito. Tá sempre militando nas redes sociais. Inclusive, há pouco, escreveu um texto criticando o governo por causa da vacina. E agora tava fazendo um show num hotel com aproximadamente 500 pessoas numa festa de um bicheiro. Dá para escolher qual é o absurdo maior nesses todos aí envolvendo apenas um episódio”, iniciou Nego Di.

Dirigindo, Nego Di disse através dos stories que está aliviado por entender que as pessoas não são perfeitas.

“Aí eu fico pensando: imagina se essa galera que gosta de falar bonito, criticar todo mundo, tivesse uma câmera 24h e um microfone, porque sem isso as m*rdas que eles fazem já vazam, imagina se tivesse, né? Com isso, de certa forma, me dá um alívio de saber que essas pessoas também são imperfeitas”, continuou.

Nego Di apontou que foi usado por alguns artistas para ganhar likes e seguidores e chegou a direcionar a crítica ao cantor Mumuzinho.

“Mumuzinho é um cara que eu sempre admirei as músicas, o trabalho. Mas de uns tempos pra cá eu percebi que ele não perde a oportunidade de surfar onde tá dando. Ele não perdia a oportunidade de apontar os defeitos e erros de todo mundo que estava lá no ‘BBB’. Eu ficava pensando: ‘Será que ele tá precisando tanto dessa mídia?’. Eu cheguei a ficar preocupado. Pensei: ‘Pô, será que o Mumuzinho tá passando dificuldade? Daqui a pouco ele tá na mesma situação do Fiuk, vou mandar um Pix pra ele, porque ele tem que estar em todas, falar sobre tudo”, debochou Nego Di.

Para o ex-BBB, Gusttavo Lima é único artista que se apresentou no Copacabana Palace que se salva.