Nenê reclama de Miranda, mas assume culpa por pênalti perdido na estreia do Fluminense



Ele chegou a ficar entre dois jogadores do São Paulo até a corrida para a batida e a defesa de Tiago Volpi

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 29 (AFI) – O meia Nenê deixou o Morumbi como vilão do Fluminense. O camisa 77 desperdiçou pênalti no empate sem gols contra o São Paulo neste sábado na abertura do Campeonato Brasileiro. Nenê reclamou do zagueiro Miranda, mas assumiu a culpa.

“Ele (Miranda) ficou na minha frente e não deixou eu dar a minha passada. A responsabilidade de não fazer o gol é minha. Ele foi inteligente e disse que podia me atrapalhar fora da área. Eu acabei perdendo a passada e errei. Faz parte”, disse Nenê.

No lance, Miranda se colocou na entrada da área, justamente até onde Nenê caminhou para iniciar a cobrança. Ele chegou a ficar entre dois jogadores do São Paulo até a corrida para a batida e a defesa de Tiago Volpi.

Nenê perdeu pênalti. (Foto: Maílson Santana / Fluminense)

SATISFEITO!

Apesar do empate, o zagueiro Nino saiu satisfeito com o ponto conquistado fora de casa. Ele espera que o Fluminense mantenha o padrão no restante da temporada.

“A gente sabe que todo ponto conquistado é muito importante. Todo mundo concorda que um empate no Morumbi é bom resultado. A gente sai lamentando porque ficamos mais perto da vitórias, merecíamos os três pontos. Mas começamos bem e temos tudo para manter e fazer uma boa campanha esse ano”, disse Nino.

Na segunda rodada, no sábado, às 11 horas, o Fluminense receberá o novato Cuiabá no Maracanã, no Rio de Janeiro.