Neoway recruta profissionais para atuação remota

A Neoway, empresa que desenvolve soluções de Big Data Analytics e Inteligência Artificial que auxiliam a tomada de decisão e produtividade para os clientes, está recrutando profissionais para atuação remota nas áreas de Aplicação, Comercial, Dados, Data Analytics, Product Designer e Suporte.

Há vagas para as posições de analista desenvolvedor de BI, analista de desenvolvimento de sistemas, account executive, engenheiro de dados, cientista de dados, product owner e analista de suporte. Os requisitos variam de acordo com o cargo e os contratados trabalharão no modelo “Anywhere Office”, que permite o trabalho remoto independentemente da região ou país. Isso significa que podem se inscrever profissionais de todo o país.

Os colaboradores receberão salário compatível com o mercado e terão direito a benefícios básicos e programas que preveem a manutenção da saúde física e mental, melhores condições para o home office e fortalecimento de cultura interna. Além disso, a empresa criou um Hackaton interno para que nossos colaboradores exercitem a criatividade, colaboração e resolução de problemas e o Neoway talks, no qual os funcionários compartilham uns com os outros seus conhecimentos sobre temas relacionados ao trabalho e ao dia-a-dia.

Não à toa, a empresa está entre as melhores empresas para trabalhar em Santa Catarina e no Brasil, na área de Tecnologia da Informação.

Como se inscrever

Os interessados em qualquer uma das vagas da Neoway devem acessar o site https://jobs.kenoby.com/neoway e cadastrar currículo para participar do processo seletivo.

