Nesta sexta-feira (28), ônibus não irão circular em Salvador entre 4h e 8h

Os rodoviários de Salvador não irão circular entre as 4h e 8h da manhã desta sexta-feira (28). Isso acontece, porque os profissionais estarão em assembleia nas garagens das empresas para analisar a proposta de parcelamento no reajuste de salário, apresentada pela desembargadora Dalila Andrade, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5). As informações são do jornal Correio.