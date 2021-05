Netflix divulga a data de estreia da 4ª temporada da série ‘Elite’; veja trailer

A Netflix anunciou através das redes sociais, que a nova temporada da série espanhola ‘Elite’ será lançada no dia 18 de junho. A plataforma de streaming também revelou que a produção já tem a quinta temporada confirmada.

Foto: Divulgação

A 4ª temporada vai retornar sem os personagens Lu (Danna Paola) e Nadia (Mina El Hammani) que se mudaram para Nova York. Carla (Ester Expósito) pois herdou os negócios de vinhos da sua família e Valerio (Jorge López) que assumiu as rédeas de um novo empreendimento. Porém, contará com novos atores no elenco: Manu Rios, Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch e Diego Martín.

Já na quinta temporada, que ainda não tem data de estreia, a produção contará com a participação da atriz argentina Valentina Zenere e do brasileiro André Lamoglia.