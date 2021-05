Neymar ‘desacelera’ renovação com o PSG por causa do Barcelona; entenda

Segundo o jornal francês L’Équipe, o processo de renovação de contrato entre Neymar e o PSG “desacelerou” após a eliminação do clube de Paris na Uefa Champions League, na última terça-feira.

Em 22 de março, o canal Sky Sports revelou que o brasileiro tinha tudo encaminhado para ampliar seu vínculo com a equipe parisiense até 2026.

No entanto, com a possibilidade de Lionel Messi permanecer no Barcelona, o L’Équipe afirma que o desejo de Neymar em retornar à Catalunha voltou com força.

“A situação contratual de Neymar caminha lentamente para chegar a uma conclusão. Nos últimos dias, o processo desacelerou, principalmente pelo novo posicionamento do Barça no mercado”, apontou.

O contrato de Ney com o PSG vai até junho de 2022, mas, de acordo com o veículo francês, ele agora pretende “conhecer os movimentos” do Barcelona em relação a ele para saber como conduzir a situação.

Como já disse publicamente, o brasileiro sonha em voltar a jogar com Messi, que foi seu companheiro no gigante blaugrana entre 2013 e 2017.

Com a possibilidade cada vez maior do argentino renovar seu contrato com os culés por mais dois anos, o interesse do Paris no craque esfriou, e isso pode agora impactar diretamente na renovação com Neymar.

Caso não renove com o Paris, o brasileiro poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro de 2022, deixando a equipe francesa de graça após seu vínculo expirar.

Ele está no PSG desde 2017, quando foi contratado por incríveis 222 milhões de euros do próprio Barcelona.