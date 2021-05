Neymar encerra boatos e confirma renovação com PSG até 2025: “Estou muito feliz em Paris”

O atacante brasileiro Neymar encerrou todos os boatos sobre o seu futuro ao renovar o contrato com o Paris Saint-Germain até o ano de 2025. Especulado por muitas vezes em clubes como Real Madrid, Barcelona e Manchester United, o jogador seguirá atuando pelo clube francês.

“É um grande prazer estender a aventura no Paris Saint-Germain. Estou muito feliz em Paris. É um verdadeiro orgulho fazer parte deste grupo, trabalhar com estes jogadores, com este grande treinador e fazer parte da história deste clube. São essas coisas que me fazem acreditar ainda mais neste grande projeto”, alegou Neymar.

O brasileiro também destacou o seu crescimento pessoal como fundamental para seguir vestindo a camisa da equipe parisense. “Aqui cresci como pessoa, como ser humano e também como jogador. Estou muito feliz por estender meu contrato e espero ganhar muitos mais troféus aqui”.

Foto: Team Pios/ site do PSG



“O centro de gravidade do nosso ambicioso plano de crescimento do PSG está no coração, no talento e no envolvimento total dos nossos jogadores. Tenho orgulho de ver Neymar reafirmar hoje seu compromisso de longo prazo, até 2025, com a família Paris Saint-Germain, cujos fãs ele continuará encantando. Ficamos muito felizes em vê-lo continuar fazendo parte do nosso projeto e conosco por muitos anos”, comentou o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi.