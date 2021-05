Neymar faz homenagem para MC Kevin: ‘ainda te abraçarei’; veja

Após a queda do quinto andar de um hotel, no Rio de Janeiro (RJ), Kevin não resistiu e faleceu na noite deste domingo (16).

A morte do MC, de 23 anos, gerou surpresa e comoção nas redes sociais. Diversas homenagens foram feitas ao artista. Uma delas foi a de Neymar Jr., jogador que Kevin era fã. Neymar desabafou em uma postagem no Instagram e revelou que encontraria o MC nas férias.

“Sem acreditar, 23 anos. Moleque, juro que não sei o que dizer. Só agradecer pelo carinho que teve por mim, tattoo, camisa, fotos, quadros, chuteiras, camisetas e etc. Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz menino!”, escreveu o atleta do PSG.

O cantor Léo Santana comentou a publicação do jogador. “Pesado demais”, escreveu. O também jogador Neílton, que atuou no Vitória, confirmou que Kevin era fã de Neymar. “Ele te amava de verdade”, comentou o jogador do Sport.