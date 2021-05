Nike lança tênis inspirado no PlayStation 5; conheça o PG 5

O jogador de basquete Paul George teve outra oportunidade de reunir duas paixões: sneakers e videogames. Assim surgiu o tênis PG 5, uma colaboração entre a equipe do PlayStation 5 e a Nike.

O ala do Los Angeles Clippers diz que a vida inteira foi um grande fã dos consoles produzidos pela Sony. Então, ajudar as duas marcas a criar um tênis de basquete tem sido um dos seus passatempos favoritos nos últimos anos.

A criação do PG 5 envolveu designers da Nike e da Sony Entertainment. A parceria entre as marcas teve até mesmo a participação de Yujin Morisawa, responsável pelo design do PlayStation 5.

Com isso, o calçado carrega as cores do recente console: preto, branco e azul. Os logotipos de Paul George e do videogame aparecem em destaque em cada lingueta, nas palmilhas e nas solas dos calçados.

Provando ser realmente inspirado na linha PlayStation, os pares trazem as formas icônicas dos botões espalhados ao longo do tênis. Detalhe semelhante ao visto no recente controle DualSense.

[Link para as imagens da galeria de fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1rDqxX35xUP8X1mk2ZIri5jrvNaeVL-2S?usp=sharing ]

Data de lançamento

O PG 5 PlayStation 5 será lançado em mercados selecionados a partir de 14 de maio de 2021. Até o momento, a Nike não revelou o preço do tênis e em quais países ele estará disponível para fãs e colecionadores.

Aos interessados, a sugestão é fazer download do aplicativo Nike SNKRS ou acompanhar as atualizações no site brasileiro da marca de calçados.