Nino destaca importância do ponto conquistado pelo Fluminense na Libertadores

Em grupo equilibrado, pontuar fora de casa pode fazer a diferença. E o Fluminense conseguiu um ponto importante na caminhada na Libertadores. Nesta quinta-feira, o Tricolor empatou com o Junior Barranquilla, no Equador. O zagueiro Nino enaltece o resultado para o Flu.

“Sim, é um bom resultado. Nós temos três adversários muito difíceis no nosso grupo e sabemos que os mínimos detalhes vão decidir. Cada ponto vai ser importante. Diante do cenário de tudo que enfrentamos, todas as dificuldades antes e depois do jogo, ponto importante que nos mantém à frente do adversário de hoje e com certeza vai fazer toda a diferença no final”, declarou Nino.

As dificuldades não foram poucas. A começar pela mudança no local do jogo. O Fluminense já estava na Colômbia, mas precisou ir para Quayaquil, no Equador. O palco da partida mudou em função da tensão na Colômbia, em que a população protesta contra reformas do governo.

Além da viagem que não estava prevista, o Fluminense ficou na bronca com a arbitragem, que deu um pênalti polêmico logo no começo do jogo para o Junior Barranquilla.

“Realmente, muito difícil o que enfrentamos. Vimos o esforço do staff do Fluminense para que essa viagem e todo desgaste fossem amenizados de alguma forma. Agradecemos todo o esforço, mas não podemos deixar de falar. Nós fizemos uma viagem a mais, desnecessária, com certeza nos cansou mais, mas antes do jogo combinamos que nada disso iria nos atrapalhar e que quando entrasse em campo, tudo isso iria ficar do lado de fora. A gente ia fazer um grande jogo e foi o que a gente fez”, acrescentou Nino.

Com o empate, o Fluminense continua na liderança do Grupo D da Libertadores, agora com cinco pontos. O River Plate tem a mesma pontuação, mas aparece em segundo lugar devido aos critérios de desempate.

O próximo compromisso do Fluminense pela Libertadores é na quarta-feira, contra o Santa Fe, no Maracanã. Antes, o Tricolor entra em campo pelo Carioca. No domingo, enfrenta a Portuguesa, pelo jogo de volta da semifinal. O Flu tem vantagem do empate.