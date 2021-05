Nizan Guanaes ‘apadrinha’ três cidades baianas em projeto de vacinação contra covid-19

O publicitário Nizan Guanaes anunciou neste sábado (29), através das redes sociais, que irá ‘apadrinhar’ três cidades baianas no projeto Unidos Pela Vacina, coordenado pelo Grupo Mulheres do Brasil. A ideia do movimento é acelerar a vacinação contra covid-19 no país e cirar uma ponte entre o setor público e o setor privado para aqueles que tem interesse em ajudar.

Os ‘padrinhos’ das cidades promovem doações de insumos para dar andamento e celeridade à campanha de vacinação nas cidades brasileiras. A meta é vacinar todos os cidadãos aptos até setembro.

Itens para armazenar a vacina, como caixas térmicas de poliuteranos, caixas coletoras, instrumentos de medição de temperatura, isopor, lixeira plástica e mais objetos são aceitos como doações para este movimento.

Os empresários que tiverem interesse em participar da ‘Unidos pela Vacina’ devem preencher um cadastro no site do projeto ou, no estado, entrar em contato através do email.

“Esse é um programa que você pode ser padrinho ou madrinha de cidades pelo Brasil, ajudando as prefeituras a terem equipamentos adequados para vacinação”, diz ele. “Se puder participar, faça também. Precisamos fazer nossa parte. O Brasil precisa se vacinar rápido”, explica Nizan Guanaes que vai apadrinhar as cidades de Remanso, Belmonte e Santo Amaro.