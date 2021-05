No ‘A Eliminação’, Ariadna confessa que não esperava dois votos: ‘Chumbo e Viegas’ | No Limite

Ariadna foi a primeira participante a deixar a tribo Carcará e terceira eliminada do No Limite. Nesta quarta-feira, 26/05, ela conversou com Andre Marques no A Eliminação , do Multishow, sobre a sua participação no reality.

A maquiadora e influenciadora digital confessou que já esperava ser eliminada:

“Eu já acordei com mau pressentimento, não queria transparecer isso. Já estava sentindo que alguma coisa ia acontecer. Não queria atrapalhar o grupo, é claro que queria chegar até a Final, mas sabia que não tinha estrutura. Eu sei que praticamente todo mundo votou em mim, mas não vou ficar com raiva.”

2 de 3 Ariadna participa do ‘A Eliminação’ — Foto: Multishow Ariadna participa do ‘A Eliminação’ — Foto: Multishow

“Eu acho que seria um pouco egoísta, sabendo que estou com essa dor na perna, que está quase insuportável, de talvez prejudicar outra pessoa que esteja num momento melhor. Eu estava pensando no bem do grupo”, explica.

Mas, sobre a votação, a ex-participante contou que não esperava ser votada por dois participantes.

“Esperava que não tomaria (voto) do Chumbo e do Viegas. Eles realmente estavam um pouco incomodados com algumas atitudes da Íris.”

Tribo Carcará encara o Portal pela primeira vez

Ainda assim, Ariadna considerou o resultado coerente: “Ela é mais ágil do que eu eu, tem uma estrutura física mais leve que eu, acho que foi justo ela ter ficado”.

A ex-participante também lembrou um momento de superação importante no reality, no primeiro desafio do programa, nas dunas: “Não tinha tanta intimidade no meu grupo. Naquele momento que eu escutei: ‘rola’, eu me joguei mesmo. Eles tiveram muita raça ali (para me ajudar)”.

Ariadna é a terceira eliminada de ‘No Limite’

E a torcida dela vai justamente para Chumbo, que a ajudou naquele momento.

“Eu daria o título de vencedor para o Chumbo porque, no momento que eu precisei ser carregada, eu passei muito mal, e ele me segurou mesmo, foi como um irmão mais velho!”

3 de 3 Chumbo ajuda Ariadna durante trajeto para o acampamento da tribo Carcará — Foto: Globo Chumbo ajuda Ariadna durante trajeto para o acampamento da tribo Carcará — Foto: Globo

A maquiadora disse que sentiu muito falta de tomar um banho quente durante os dias no acampamento e citou Íris, com quem teve alguns desentendimentos no programa.

“Sou uma pessoa muito pé no chão. Sabia que ia dormir no chão, rolar, andar descalça, já vim preparada pra isso. Ao contrário da Íris, que todo tempo reclamava do cabelo, da pele”, lembra.

Tribo Carcará volta ao acampamento e, Ariadna e Iris acabam discordando sobre tema importante

Por fim, a ex-participante contou que leva companheirismo do jogo:

“Sou uma pessoa que tem pouquíssimo amigos, acho muito importante a oportunidade de fazer novos amigos. E a mensagem que eu deixo é que isso aqui não é fácil. O perrengue é real.”

O A Eliminação vai ao ar toda quarta-feira no Multishow, logo após a reprise do No Limite no canal. Já aos domingos, a conversa com o eliminado da semana é exibida na Globo, depois do Fantástico.