No ano do centenário, Figueirense tem novidades pra estreia da Série C

Brasileiro

No ano do centenário, Figueirense tem novidades para a estreia da Série C



Reforços: zagueiros Edson Henrique e Rayne e os atacantes Guilherme Garré e Bruno Paraíba já devem começar como titulares

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 28 (AFI) – O ano de 2021 é de extrema importância para o Figueirense, afinal a equipe completa 100 anos de vida e seu principal objetivo será o acesso para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E, a estreia no Grupo B será neste sábado (29), fora de casa, contra o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 16h. Para a partida, o técnico Jorginho tem diversas novidades.

Isso porque, vários reforços viajaram junto com a delegação e participaram do treino desta sexta-feira (28) em Catanduva. A ideia do comandante, neste primeiro momento, é mesclar jogadores remanescentes do estadual e caras novas na escalação inicial. Entre as novidades estão: zagueiros Edson Henrique e Rayne e os atacantes Guilherme Garré e Bruno Paraíba, que tem tudo para começar como titulares.

No ano do centenário, Figueirense tem novidades para a estreia da Série C

Todos eles já tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estão aptos para estrear. Já o atacante Roberto, contratado como um dos principais reforços para essa Série C, ainda estará de fora já que está aprimorando as condições físicas, antes de estrear.

Até por conta disso, o Figueirense deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação: Emerson Jr; Éverton Santos, Edson Henrique, Rayne e Renan Luis; Khevin, Alê Santos e Fabrício; Guilherme Garré, Giva e Bruno Paraíba.