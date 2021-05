‘No Limite’: Mãe de Paula Amorim elogia colocação da filha em fala sobre a força feminina: ‘Perfeita’ | No Limite

“Eu acredito que se disputar com qualquer um de vocês, eu posso ganhar. A gente não está acreditando que eu só vou ganhar se for com outra menina. Quando a gente for distribuir as próximas provas, tem que pensar em força e fraquezas de cada participante. Isso de mulher já ficou no passado”, disse.

2 de 4 Paula discorda da decisão de sua tribo — Foto: Globo Paula discorda da decisão de sua tribo — Foto: Globo

O público da web reagiu, elogiou o posicionamento da competidora e a família dela também. Kelly Amorim, mãe de Paula, falou com o Gshow sobre o que achou da colocação:

“Foi perfeita. Mesmo porque eu acredito que as provas foram pensadas de maneira que tanto homens e mulheres pudessem fazê-las em nível de igualdade.”

3 de 4 ’No Limite’: Kelly Amorim, mãe de Paula, elogia o posicionamento da filha — Foto: reprodução Instagram ‘No Limite’: Kelly Amorim, mãe de Paula, elogia o posicionamento da filha — Foto: reprodução Instagram

Kelly acredita que essa discussão entre homens e mulheres está mesmo no passado e sempre procurou demonstrar isso para as filhas. “Acho que o exemplo aqui em casa sempre foi nosso, meu e do pai dela. Ele, que é pai de três meninas, sempre deixou claro que elas podem tudo. Essa posição sempre as motivou e fortaleceu”, diz.

O namorado, o ex-BBB e influenciador Breno Simões, também ficou orgulhoso da participante. Ele acredita que isso acabou sendo um bom toque para os outros integrantes da tribo:

“Achei muito importante a colocação dela. Não por maldade, mas os meninos estavam começando a ficar com essa cabeça de que o ‘homem é mais forte’. Por instinto ou questões históricas, etc. A Paula é uma pessoa que sempre se posiciona e nunca abaixa a cabeça. Não é só no ‘No limite’. Ela é de igual para igual, com qualquer pessoa, não só o homem, fora, em qualquer atividade. Para ela não tem distinção.”

4 de 4 Breno Simões está confiante na participação de Paula Amorim em ‘No Limite’ — Foto: arquivo pessoal Breno Simões está confiante na participação de Paula Amorim em ‘No Limite’ — Foto: arquivo pessoal