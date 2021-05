‘No Limite’: Mahmoud é eliminado depois combinar voto, Íris se incomoda com Angélica e mais sobre a estreia | No Limite

“Depois da prova a minha tribo ficou discutindo muito, mas eu estava em outro mundo. Eu estou pensando já nos votos e acho que muita gente vai votar em mim e eu tenho que pensar em como me safar e não sair. Descobri que Kaysar vai votar na Carol. Como teve essa briga que ela estava no meio, talvez a atenção ficou voltada para ela. Eu vou votar nela e tentar convencer a Gleici de votar nela”, disse.

“No momento, no meu coração, eu só não conseguiria votar em você, no Kaysar e na Carol. Se eu votasse nela, seria a falsa, da falsa, da falsa”, explicou Gleici, que prometeu descobrir o voto de Peixinho e assim fez:

“Eu vou no Mahmoud. O que eu vi até agora é uma pessoa que não está somando tanto quanto os outros. O que estou te falando aqui é verdade. E a gente vai continuar próxima também. E alinhando, montando uma estratégia. Mas essa primeira votação minha vai ser nele”, respondeu Carol.

Mahmoud é o primeiro eliminado do ‘No Limite’

