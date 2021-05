‘No Limite’: Participantes revelam primeira coisa que fizeram quando chegaram em casa; assista ao vídeo! | No Limite

Depois de um período intenso de muitos desafios sob o sol da fictícia Praia Brava, os competidores do No Limite já estão em casa. As gravações foram encerradas na última quarta-feira, 26/05, e alguns participantes das tribos Calango e Carcará contaram, com exclusividade ao Gshow, a primeira coisa que fizeram quando chegaram em casa.