‘No Limite’: veja imagens inéditas do quarto episódio | No Limite

Já os Calangos, dormiram com a sensação de dever cumprido. A tribo, que vinha passando por alguns apertos, conseguiu se unir diante das dificuldades e garantiu uma sequência de vitórias. O grupo ficou tão animado em receber o ‘Ídolo’ em seu acampamento, que chegou a fazer um altar para que a carranca, que representa a imunidade no jogo, se sinta bem-vinda e volte sempre.

Mesmo com a saída de Ariadna, a tribo Carcará ainda segue em vantagem, com sete competidores: Íris Stefanelli, Lucas Chumbo, Marcelo Zulu, Paula Amorim, Viegas, Elana e Gui Napolitano. Já a tribo Calango se mantém com Jéssica, Kaysar, André, Arcrebiano, Carol Peixinho e Gleici. Veja mais cliques do quarto episódio e prepare-se para o que vem por aí!