Paulista

Paulista A3: Noroeste anuncia novo reforço que pode jogar contra o Batatais



Gabriel Teixeira, de apenas 19 anos é o novo reforço do Norusca. O jogador é o irmão mais novo do também zagueiro, Guilherme Teixeira

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Bauru, SP, 19 (AFI) – O Noroeste apresentou, nesta quarta-feira, mais um reforço para a Série A3 do Campeonato Paulista 2021. Trata-se do zagueiro Gabriel Teixeira, de 19 anos, que assinou contrato com o clube e terá sua primeira experiência com o profissional.

Gabriel Teixeira já embarcou com a equipe para enfrentar o Batatais, fora de casa, nesta quinta, às 17h, em partida válida pela antepenúltima rodada da fase de classificação. O Norusca é o líder da competição com 21 pontos.

Gabriel Teixeira é o novo reforço do Noroeste – Foto: Bruno Freitas/Noroeste

EM FAMÍLIA



Gabriel é irmão mais novo do capitão do time, o também zagueiro Guilherme Teixeira. É natural de Marília, onde teve passagem pela base e também defendeu o Grêmio Novorizontino. Na numeração fixa do time, a camisa personalizada dele será a de número 30.

CARACTERÍSTICAS



O defensor é conhecido por ter boa saída de bola e participar bem do jogo aéreo, além da própria marcação.

FALA, GABRIEL



O jovem falou na sua chegada sobre jogar ao lado do irmão, e de subir para o profissional.

“Estou realizando um sonho de infância, chegar ao profissional e ainda jogar ao lado do meu irmão”, disse

Gabriel também falou sobre os desfalques e os tropeços do time nos últimos jogos.

“Os desfalques atrapalharam, mas a gente se saiu bem nesses jogos e temos um bom elenco, é um bom grupo. Temos tudo que precisamos para alcançar o objetivo do acesso.”, completou o jovem.