Noroeste bate Rio Preto por 3 a 0 e garante a liderança da A3

Paulista

Noroeste 3 x 0 Rio Preto – Norusca bate no Jacaré e garante a liderança da A3



Com o término da primeira fase, o Noroeste irá encarar a equipe do Nacional nas quartas de final, em data ainda a ser definida

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

Bauru, SP, 25 (AFI) – No encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3, o Noroeste fez o dever de casa no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, ao vencer a equipe do Rio Preto por 3 a 0, com gols de Guilherme Teixeira, Pedro Felipe e Thiago.

Com o resultado, o Noroeste se garantiu nas quartas de final, terminando a primeira fase na liderança, com 28 pontos. Enquanto isso, o Rio Preto se despede da A3 na 13ª colocação, com 16.

NA FRENTE

Foto: Bruno Freitas / Noroeste

Assim que o árbitro apitou o início do jogo, o Rio Preto chegou com perigo a meta do Norusca aos dois minutos, com Thiaguinho, que saiu na cara do gol e acertou a trave. O arqueiro Pablo já estava batido no lance. Na sequência da partida, só deu o time da casa.

Leleco, aos 17 minutos, saiu na cara do gol em belo passe de Yamada e tocou a bola pra fora. Cinco minutos depois, o número um do time rio-pretense fez uma excelente defesa antecipando a jogada que ia sobrar livre para Leleco.

Aos 26 minutos, Yamada, cobrando falta de fora da área, acertou o travessão. Pressionando o adversário, o Norusca conseguiu chegar ao gol. O placar saiu do zero com Guilherme Teixeira cobrando pênalti, aos 32 minutos. A penalidade aconteceu em cima de Euller, que foi tocado pela zaga rio-pretense. Aos quarenta minutos, em lance bonito de Pedro Felipe, este ampliou pra 2 a 0. Placar justo na primeira etapa.



JUSTO

No segundo tempo, o jogo caiu de produção, até porque o time da casa preferiu administrar o resultado. Poucas chances aconteceram, mas nos acréscimos, Thiago, que havia entrado no lugar de Leleco, foi lançado em profundidade e saiu sozinho na cara do gol, tocando rasteiro com precisão, sem chance para o arqueiro rio-pretense, que nada pode fazer no lance. Final, 3 a 0, resultado justo por aquilo que o time comandado pelo técnico Martins fez em campo.

PRÓXIMO DESAFIO

Com o término da primeira fase, o Noroeste irá encarar a equipe do Nacional nas quartas de final, em data ainda a ser definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Já o Rio Preto, se despede da Série A3 nesta temporada.

Crédito: Oscar Silva