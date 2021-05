Noroeste x Linense – Norusca defende a ponta contra 3º colocado da A3

Paulista

Noroeste x Linense – Norusca defende a liderança contra 3º colocado da A3



O Elefante vem forte para tentar tirar a diferença para o grande favorito ao título do torneio

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Bauru, SP, 16 (AFI) – Noroeste e Linense se enfrentam nesta segunda-feira, às 17h, no estádio Alfredo Castilho, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista A3, pela liderança, hoje da equipe de Bauru, que vem sendo ameaçada pelo time de Lins.

O Noroeste vem de um empate frustrante por 3 a 3 diante do Desportivo Brasil. O Norusca perdia por 2 a 0, virou, mas sofreu a igualdade nos minutos finais. Mesmo assim, é o líder, com 21 pontos, um na frente do Votuporanguense e três do próprio Linense.

O Elefante também sentiu o ‘gostinho’ da vitória neste sábado. Chegou a estar vencendo o Comercial por 4 a 1, mas cedeu o empate por 4 a 4. Com isso perdeu a posição para o Votuporanguense e perdeu a oportunidade de encostar ainda mais no Noroeste.

COMO VEM O NORUSCA?

O Noroeste deverá ter novidades para encarar o Linense. Pedro Felipe, Yamada, Richarlyson e Luizão são cotados para iniciarem o duelo. O técnico Luiz Carlos Martins tem rodado o elenco para não perder ninguém por lesão. O atacante Thiago é outro que deverá iniciar a partida entre os 11. Paraízo, expulso na rodada anterior, é desfalque.

Noroeste e Linense brigam pela liderança da A3. Foto: Bruno Freitas/Noroeste

“Tivemos um jogo difícil aqui em casa, contra o Desportivo, mas no segundo tempo o Martins acertou alguns detalhes e a equipe se impôs da maneira que tem que ser e reagiu. Fizemos os gols. Pena que no finalzinho sofremos o empate. Temos um bom grupo e vamos melhorar aqui (Alfredão). Todo jogo é importante, não é porque estamos na liderança que vamos relaxar. O Linense é um time que briga para se classificar e a nossa expectativa é de voltar a vencer em casa. Estou bem feliz pelos gols, a bola está sobrando para mim e estou conseguindo aproveitar”, comentou Thiago.

E O ELEFANTE?

O técnico Edilson Só poderá escalar o que tem de melhor disponível no elenco. Sem suspensos, o único desfalque será o meia Thiago Humberto, em fase final de recuperação de sua lesão. Com isso, a equipe deverá ser a mesma que empatou com o Comercial na última rodada. Poderá ter mudanças em caso de desgaste.

“É um duelo direto pela liderança. Obviamente ninguém teve tempo para treinar, mas temos que tomar cuidado para não perder nenhuma peça para essa reta final. É um jogo importante, confiamos no nosso time e temos totais condições de sair com os três pontos”, falou o treinador.