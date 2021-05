Noroeste x Nacional – Norusca fará impossível para seguir vivo na A3?

Paulista

Noroeste x Nacional – Norusca fará o impossível para seguir vivo na A3?



O time de Bauru enfrenta o melhor ataque do torneio precisando reverter uma derrota por 2 a 0 no jogo de ida

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Bauru, SP, 30 (AFI) – Dono da melhor campanha na primeira fase, o Noroeste terá um duro desafio pela frente. A equipe de Bauru precisa reverter uma derrota por 2 a 0 frente ao Nacional para seguir sonhando com a classificação e consequentemente o acesso. O duelo será nesta segunda-feira, às 17h, no Alfredo de Castilho. O PLACAR FI acompanhará o duelo com EXCLUSIVIDADE e em TEMPO REAL.

Como venceu no Comendador Souza por 2 a 0, o Nacional poderá perder por até um gol de diferença para avançar à próxima fase, uma vantagem agradável para quem ficou na oitava posição na fase anterior. O Noroeste classificará se bater o rival por dois ou mais gols, já que tem a vantagem de dois resultados iguais.

COMO VEM O NORUSCA?

O Noroeste, do técnico Luiz Carlos Martins, terá uma novidade para o duelo. Denilton está recuperado de lesão e poderá recuperar a titularidade na lateral esquerda, que vinha sendo ocupada por Bruno Recife. O treinador optou pelo mistério para tentar surpreender o rival. Do lado direito, Carlinhos é outro que pode reaparecer, mas este é menos provável.

Noroeste e Nacional se enfrentam nesta segunda-feira

O atual elenco do Noroeste pode se espelhar na emocionante partida de 22 de março de 2017, quando o elenco naquela época, comandado pelos jovens auxiliares Dú Itapuí e Élton Carvalho, após saída de Marcelo Sangaletti, superaram todas as adversidades e venceram o Nacional por 3 a 0 no Alfredão. No contexto daquele jogo, o Alvirrubro precisava vencer e bem para afastar o time da zona de rebaixamento daquela temporada.

O técnico Luiz Carlos Martins acredita no grupo que tem, na superação e na vitória pela diferença necessária. “Grupo quer a vitória e vamos entrar em campo para conquistá-la. Acredito sim que teremos mais jogos pela frente para buscarmos o nosso acesso”, disse o treinador noroestino.

E O NAÇA?

Time que está ganhando, não se mexe. É com esse dilema que o técnico Ricardo Silva deverá escalar o Nacional para o duelo contra o Noroeste. O destaque é o artilheiro Eder Paulista, principal arma do clube na Série A3. Pode ocorrer mudanças pontuais, a exemplo de Emerson Mi no meio de campo.

“A gente sabe das nossas dificuldades. Vamos enfrentar uma grande equipe, mais um jogo duro, mas vamos trabalhar muito para buscar um objetivo de cada vez. Primeiro a semifinal e depois o acesso. Temos uma boa vantagem, mas ainda não tem nada decidido. Precisamos tratar o jogo com muita seriedade”, disse o treinador Ricardo Silva.