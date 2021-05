Nova projeção do salário mínimo de 2022; veja o valor

O Ministério da Economia divulgou nesta semana o Boletim Macrofiscal, que trata de uma folha contendo projeções econômicas do pais dos próximos meses. Segundo o documento, a inflação vai subir, o que consequentemente alterou a projeção do salário mínimo de 2022.

Os dados da previsão apontam, que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA), que mede a inflação do país, passou de 4,4% para 5,05%. Sendo assim, o piso nacional que tinha sido previsto pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), pode ser alterado de R$ 1.147,00 para R$ 1.155,55.

Salário mínimo em 2022

Atualmente, o Governo Federal usa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para fazer as correções do salário mínimo. Portanto, o aumento do salário mínimo para o ano que vem não deve ter um ganho real, pois as remunerações acompanham a inflação.

Desta forma, 2022 será o terceiro ano consecutivo no qual o piso nacional não terá ganho real, ou seja, não será acima da inflação. Essa política foi estabelecida pelo atual presidente, Jair Bolsonaro, que interrompeu as operações de ganhos no salário mínimo após duas décadas.

Por fim, um levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), expressa que mais de 50 milhões de cidadãos brasileiras têm o salário mínimo como referência. Deste montante, 24 milhões recebem algum benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).