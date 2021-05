Nova temporada da Vila Baluarte terá shows neste fim de semana

A Casa Baluarte, localizada no Santo Antônio Além do Carmo, recebe a nova temporada da Vila Baluarte com shows neste final de semana. Neste sábado (22), a programação conta com O Barreto e Topera e no domingo (23) a atração musical é Lutte. Nos dois dias, a partir das 18h.

O espaço seguec rigorosos protocolos de proteção e cuidados de higiene, como aferimento de temperatura, álcool em gel, distanciamento entre as mesas e uso obrigatório de máscara. A Vila Baluarte funciona de sexta a domingo, a partir do meio-dia até as 21h30. Atendo aos Decretos Municipais.

Nesta temporada, confirmaram presença no espaço, o restaurante La Mássima, para quem quer desfrutar de uma maravilhosa pasta; o boteco gourmet Di Janela; e as delícias da Empanadelas e do Bolo das Meninas, e do Bela Bistrô, sem falar da nossa culinária Baiana com o Mestre do Abará e a já tradicional feijoada aos finais de semana com o Empório da Chef, assim como o artesanato da Cersol. Entre as novidades da temporada estão a culinária oriental do TAS sushi, os deliciosos drinks da Derpbar, a Sorveteria da Barra e Tia Sônia, dentre outras novidades deliciosas! Vocês não podem perder.

