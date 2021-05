Nova temporada do Masterchef Brasil terá anônimos e famosos disputando o prêmio | Masterchef Brasil

MasterChef Brasil voltará as telinhas com o seu formato normal. No começo do ano, o programa fez uma edição curta, por conta da pandemia, porém, não obteve muito sucesso. Agora, a nova temporada, que começará em julho, contará com o seu formato normal, e irá inovar nos participantes, haverá famosos e anônimos disputando as provas e brigando pelo prêmio.

O formato escolhido para fazer o programa durante a pandemia pela produção foi receber convidados diferentes em cada episódio. Porém, não agradou nada ao público, que estava acostumado com um determinado número de participantes que cozinhavam durante uma temporada inteira.

Com isso, a direção do programa resolveu apostar na mescla de participantes anônimos com famosos. O formato será igual a todos os outros programas antes da pandemia. Com os participantes escolhios cozinhando e duelando na mesma temporada.

Nova temporada do Materchef começará em julho. (Foto: Reprodução Band)



Vale lembrar que a nova temporada do Masterchef Brasil será a primeira sem a chef Paola Carosella, que pediu demissão para cuidar de seus restaurantes. Ela será substituída por Helena Rizzo. Erick Jacquine Henrique Fogaça seguem como jurados e Ana Paula Padrão comanda o programa.