Novas jornadas: Lumena decide largar a psicologia e focar no entretenimento

“Já estou aproveitando e lançando alguns quadros, estou preparando uns roteiros para o YouTube dessas palavras, que é um mix do meu corre na academia de psicologia e também de uma vivência livre do território soteropolitano periférico”, explicou.

A ex-bbb ainda disse que se perdeu bastante no jogo e que, após sair da casa, dobrou as sessões de terapia. Apesar de toda pressão do Big Brother, a baiana disse que irá aproveitar a exposição e fazer do limão uma limonada.