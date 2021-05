Novas variantes da covid-19: é preciso mudar as medidas de proteção?

Depois de mais de um ano de pandemia da covid-19, o Brasil e o mundo se deparam com o surgimento de novas cepas do vírus. Com isso, surgem várias dúvidas quanto

A infectologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, Paula Peçanha, explica que já está comprovada a maior taxa de transmissão das novas variantes encontradas no Brasil, classificadas como P1 e P2. “O poder de contágio dessas variações do vírus da covid-19 é maior e, portanto, elas infectam mais rapidamente as pessoas. Com esse cenário, temos que manter o alerta e os cuidados contra a doença para evitar a contaminação e a disseminação destas cepas”, alerta.