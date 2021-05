Novidade? Ponte Preta anuncia novo treinador para a disputa da Série B

Brasileiro

Novidade? Ponte Preta anuncia novo (velho) treinador para a disputa da Série B



Trata-se de Gilson Kleina, que retorna ao Moisés Lucarelli para a sua quinta passagem e se disse focado no acesso

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 28 (AFI) – Parece uma notícia antiga, mas não é. No final da noite desta sexta-feira (28), a Ponte Preta anunciou o nome de seu ‘novo’ técnico para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do velho conhecido da torcida pontepretana Gilson Kleina, que retorna para a sua quinta passagem no Estádio Moisés Lucarelli.

“Estou muito honrado em voltar a este grande clube do futebol brasileiro, me dedicarei ao máximo à nossa Macaquinha e estou muito confiante em mais uma vez levar a Ponte à série A”, disse o treinador que já conquistou um acesso na Série B com a Ponte Preta em 2011 e levou a Macaca ao vice-campeonato Paulista em 2017.

Gilson Kleina é o ‘novo’ treinador da Ponte Preta

Gilson Kleina viaja na manhã deste sábado (29) para Florianópolis, onde o elenco da Ponte Preta está concentrada para a estreia no Brasileiro da série B 2021, e acompanhará de perto as atividades da equipe e o jogo contra o Brusque – no qual o time será comandado pelo auxiliar técnico Sandro Forner.

Natural de Coritiba, Gilson Kleina começou a carreira como auxiliar técnico de Abel Braga, com quem trabalhou no Coritiba,Olympique de Marselha, Atlético Mineiro e Botafogo-RJ. Como treinador, além da Ponte Preta (que comandou por 187 jogos, com 75 vitórias e 52 empates), ele já esteve à frente de equipes como Palmeiras, Bahia, Avaí, Coritiba, Goiás, Chapecoense e Náutico.