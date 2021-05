Novo namorado milionário de Perlla explica fortuna aos 23 anos: ‘Invisto desde os 12’

Desde que tornou público seu namoro com Perlla, há pouco mais de uma semana, muitos seguidores ficaram curiosos com a carreira e o sucesso profissional de Patrick Abrahão, que acumulou uma fortuna com apenas 23 anos. O empresário, que trabalha numa empresa de criptoactivos (investimentos virtuais), resolveu então tirar algumas dúvidas de seus seguidores, respondendo a algumas perguntas.

O novo namorado da cantora disse que começou a investir muito cedo e que já foi dono de várias empresas. “Estudo mercado financeiro há muito tempo e comecei a investir quando eu tinha 12 anos. Já tive lava-jato, fui dono de ótica, aprendi a ser ourives. Investi em fundos imobiliários e em ações de diversas áreas como mineração. Hoje sou 100% cripto”, contou Patrick, explicando também sua atual função: “Nossa empresa faz hoje gestão de criptos ativos. A verdade também é que errei muito até me tornar quem me tornei hoje”. Questionado se estava apaixonado por Perlla, ele chegou a brincar: “Só um dez centavinhos”.

Perlla e Patrick se conheceram há pouco mais de dez dias e começaram logo a namorar, como o casal explicou num vídeo postado por eles no Instagram. Tudo começou quando a cantora procurou o jovem interessada em fazer investimentos em criptomoedas. Os dois conversaram por WhatsApp e o rolou um clima.

No último fim de semana, Perlla foi recebida com um jantar na casa de Patrick e pôde conhecer parte da família do novo namorado.