Novorizontino 1 x 0 Figueirense – Em boa fase, Tigre vence na Série C

Brasileiro

Novorizontino-SP 1 x 0 Figueirense-SC – Em boa fase, Tigre estreia com vitória na Série C



O time paulista deverá ser um dos protagonistas na luta pelo acesso à Segunda Divisão

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte – De olho no acesso, o Novorizontino estreou no Campeonato Brasileiro da Série C com vitória por 1 a 0 para cima do Figueirense, na tarde deste sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O time paulista começa a dar mostras de que será um dos protagonistas no Grupo B da competição.

O Novorizontino inicia com três pontos em um grupo que conta com nomes como Botafogo-SP, Criciúma, Ituano, Mirassol, Oeste, Paraná, São José-RS, Ypiranga-RS e Figueirense.

VEJA OS GOL DA VITÓRIA PAULISTA

TIGRE DOMINANTE!

Embalado com a conquista do Troféu do Interior do Campeonato Paulista, o Novorizontino foi para cima do Figueirense e precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar. Paulinho cobrou escanteio na cabeça de Felipe Rodrigues, que subiu no ‘segundo andar’ para fazer 1 a 0.

A pressão continuou e Rodolfo evitou o que seria o segundo gol do Novorizontino ao fazer uma grande defesa em arremate de Douglas Baggio. Guilherme Queiroz também teve uma grande oportunidade. O atacante, da marca do pênalti, cabeceou para fora, rente à trave.

Sem muita ambição e com dificuldade de sair da marcação do Novorizontino, o Figueirense foi ameaçar uma única vez. Na cabeçada de Bruno Paraíba, a bola ficou nas mãos de Giovanni. O domínio do jogo foi do time paulista, que poderia ter saído com um placar ainda mais elástico.

Novorizontino vence o Figueirense. Foto: Guilherme Videira

FICOU MORNO!

No segundo tempo, o Novorizontino foi ‘cozinhando’ o jogo. Apesar de estar mais cauteloso, continuou sendo o time mais perigoso do duelo. Cléo Silva aproveitou uma sobra, após bola perdida por Guilherme Queiroz, e exigiu um milagre do goleiro Rodolfo. Do outro lado, o Figueirense continuou sem conseguir se encontrar.

Sem esboçar qualquer tipo de reação, o Figueirense facilitou a vida do Novorizontino, que foi se poupando e ameaçando quando achava necessário. Nos minutos finais, o time paulista ainda perdeu duas oportunidades, mas fez o suficiente para conquistar os seus primeiros três pontos no torneio.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta o Ituano no sábado, às 11h, no Novelli Júnior, em Itu 9SP). No mesmo dia, às 16h, o Figueirense recebe o Oeste, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).