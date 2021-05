Novorizontino 2 x 0 Ponte Preta – Tigre conquista o Troféu do Interior

Troféu do Interior

Novorizontino 2 x 0 Ponte Preta – Troféu do Interior tem campeão inédito



O Tigre não tomou conhecimento e passou como quis pela Macaca no Jorge Ismael de Biasi

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 20 (AFI) – Em mais uma atuação abaixo da crítica e com falhas do goleiro Ygor Vinhas, a Ponte Preta perdeu a final do Troféu do Interior para o Novorizontino ao ser derrotada nesta quinta-feira, por 2 a 0, no Jorge Ismael de Biasi.

Como fez melhor campanha na fase classificatória, o Novorizontino teve a vantagem de atuar o jogo único da final em casa. E aproveitou isso para conquistar o seu primeiro título do Troféu do Interior. A Macaca desperdiçou a chance de ser campeã pela sétima vez na competição.

VEJA OS GOLS E MELHORES MOMENTOS

COPA DO BRASIL

O título inédito garante ao Novorizontino uma vaga na Copa do Brasil de 2022, além de uma premiação de R$ 252 mil. Já a Ponte Preta ficou com R$ 70 mil pelo vice-campeonato.

Novorizontino festeja título inédito e vaga na Copa do Brasil. Foto: Willian Lima

GOL NO COMEÇO… MAIS UMA VEZ!

Em mais uma falha generalizada da defesa pontepretana, o Novorizontino abriu o placar logo aos quatro minutos. Jenison tirou dois da marcação com o domínio e rolou para Felipe Rodrigues bater. A bola saiu fraca, mas Ruan Renato e Luizão deixaram passar, enquanto Ygor Vinhas só olhou.

A Ponte Preta era totalmente dominada pelo Novorizontino e ficava tocando a bola entre os zagueiros sem nenhuma objetividade. O Tigre recuou demais e passou a explorar o contra-ataque, deixando a posse com a Macaca. Dawhan tentou de fora da área, mas mandou nas mãos de Giovanni.

Novorizontino não fez esforços para ganhar da Ponte Preta (Foto: Álvaro Jr./Ponte Press)

Faltava ao Novorizontino acertar o último passe para encaixar o contra-ataque e ampliar o placar.

Já a Ponte Preta ficava rodando a bola de um lado para o outro, mas com uma transição muito lenta e por isso não levava perigo ao gol de Giovanni.

BOLA NO TRAVESSÃO E SÓ

A Ponte Preta voltou com duas mudanças – João Veras e Jean Carlos nos lugares de Paulo Sérgio e Renatinho – e continuou tendo a posse da bola, mas encontrando dificuldades para criar boas chances. Enquanto isso, o Novorizontino seguia apostando nos contra-ataques.

Reinaldo Carneiro Bastos comandou a premiação. Foto: Willian Lima

Aos 15 minutos, a zaga do Tigre afastou parcialmente o cruzamento de Moisés e Dawhan finalizou de primeira. A bola desviou em Camilo e acertou o travessão antes de sair. A resposta dos donos da casa veio na sequência em chute de Felipe Rodrigues pela linha de fundo.



SÓ COMEMORAR

O Novorizontino praticamente garantiu o título aos 26 minutos. Murilo Rangel cobrou escanteio, Léo Baiano desviou na primeira trave, Ygor Vinhas falhou ao não cortar a bola e Edson Silva, em cima da linha, só empurrou para o fundo das redes.

A Macaca sentiu e quase levou o terceiro na sequência. Livre de marcação, Cléo Silva chutou em cima de Ygor Vinhas. Entregue, o time campineiro ainda escapou de sofrer uma derrota mais elástica, graças as chances perdidas pelo Novorizontino.

