Novorizontino anuncia Anderson Rosa, meia ex-Ferroviária e São Caetano

Brasileiro

Série C: Novorizontino anuncia meia ex-Ferroviária e São Caetano



Anderson foi apresentado pelo presidente Genilson da Rocha Santos e vestiu a camisa do clube pela primeira vez

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 26 (AFI) – O Novorizontino acertou nesta quarta-feira (26) a chegada do meio-campista Anderson Rosa, de 28 anos. O jogador estava na Ferroviária e é o segundo reforço do Tigre pensando no Campeonato Brasileiro Série C. Anderson foi apresentado pelo presidente Genilson da Rocha Santos e vestiu a camisa do clube pela primeira vez.

Na chegada ao Tigre, o atleta falou sobre a estrutura da equipe e o que o motivou a escolher o clube.

“O projeto do Grêmio Novorizontino é fantástico, o clube vem numa crescente muito importante, a estrutura é muito boa e o time manteve a comissão técnica e uma base excelente de atletas. Esses fatores ajudaram a escolher a cidade de Novo Horizonte”, disse o meia.

Anderson Indalêncio da Rosa é natural de Laguna-SC, e nascido em 11 de março de 1993. Formado na base do Corinthians, passou por outras equipes do futebol brasileiro como Avaí, São Caetano e Bragantino.

A última equipe do meia foi a Ferroviária, equipe na qual Anderson defendeu pelo Paulistão 2021. Recém-chegado ao Tigre, o atleta já foi integrado ao grupo e participou do primeiro treinamento.

“Melhor sentimento possível. Cheguei aqui e já fiz o que eu mais gosto, que é ir ao treino. Foi um excelente trabalho, onde pude conhecer meus companheiros e comissão técnica. Aos poucos, estou conhecendo todos. Temos tudo para ter um excelente ano por aqui”, destacou o jogador com contrato até o Paulistão 2022.