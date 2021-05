Novorizontino e Figueirense duelam na estreia da Série C

Brasileiro

Novorizontino-SP x Figueirense-SC – Tigre estreia embalado após título do Interior



Do outro lado, o Figueira que foi rebaixado na temporada passada, tenta conquistar o acesso no ano de seu centenário

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 28 (AFI) – Depois de fazer uma boa primeira fase no Paulistão e depois se sagrar campeão do Troféu do Interior em uma final contra a Ponte Preta, o Novorizontino volta as suas atenções para a Série C do Campeonato Brasileiro, no qual irá estrear nesse sábado (29). Em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B, o time paulista recebe o Figueirense, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, às 16h, em Novo Horizonte.

Diferente do rival, o Figueirense que completa 100 anos em 2021 não vem de um bom começo de temporada, afinal terminou a primeira fase do Campeonato Catarinense apenas na nona colocação com 11 pontos e só disputou o mata-mata, por conta da desclassificação do Hercílio Luz devido a uma escalação irregular. Não passou das quartas de final, quando foi eliminado pela Chapecoense. Do outro lado, além do título do Interior, o Tigre terminou na sexta colocação geral do estadual com 19 pontos.

Novorizontino chega embalado após o título do Interior

NOVORIZONTINO

Apesar das novidades que chegaram nos últimos dias, o Novorizontino deve ter uma escalação bem parecida com a que vinha jogando no mata-mata do Troféu do Interior, torneio em que se sagrou campeão. O duelo marca o primeiro jogo do técnico Léo Condé no comando da equipe após sua renovação de contrato. O treinador comentou sobre o adversário e o que espera do confronto.

“É um adversário forte, uma equipe tradicional do futebol brasileiro, então esperamos um duelo difícil, mas esperamos valer nosso mando de campo para sairmos com um bom resultado no primeiro jogo”, disse o treinador do Tigre em entrevista nesta sexta-feira.

FIGUEIRENSE

Para a partida, o técnico Jorginho tem diversas novidades para armar o Figueirense. Isso porque, vários reforços viajaram junto com a delegação e participaram do treino desta sexta-feira (28) em Catanduva. A ideia do comandante, neste primeiro momento, é mesclar jogadores remanescentes do estadual e caras novas na escalação inicial.

Entre as novidades estão: zagueiros Edson Henrique e Rayne e os atacantes Guilherme Garré e Bruno Paraíba, que tem tudo para começar como titulares. Todos eles já tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estão aptos para estrear.

Já o atacante Roberto, contratado como um dos principais reforços para essa Série C, ainda estará de fora já que está aprimorando as condições físicas, antes de estrear.