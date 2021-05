Novorizontino estreia no Troféu Interior contra o motivado Ituano

Troféu do Interior

Novorizontino x Ituano – De olho na final, Tigre estreia contra motivado Galo



Eles estavam no mesmo grupo do Paulistão e ainda não se enfrentaram na temporada

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 16 (AFI) – De olho na vaga da Copa do Brasil, dada ao campeão do Troféu do Interior, Novorizontino e Ituano duelam por uma vaga na decisão nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O time da casa entrou diretamente na semifinal por ter feito a melhor campanha entre os times que não se classificaram às quartas de final do Paulistão.

O Novorizontino perdeu a vaga nas fases finais do Paulistão na última rodada, quando foi ultrapassado pelo Palmeiras ao perder para o Corinthians por 2 a 1. A possibilidade de conquistar uma vaga na Copa do Brasil acabou servindo de consolo para um time que sentiu o ‘gostinho’ de classificação.

O Ituano, por outro lado, estava no mesmo grupo do Novorizonino, mas ficou com apenas 13 pontos, contra 19 do rival. O time de Itu não correu risco de rebaixado, mas também ficou longe de tentar a classificação. No Troféu do Interior, no entanto, fez sonoros 5 a 1 em cima do Santo André, na primeira fase.

COMO VEM O TIGRE?

O Novorizontino teve tempo para se preparar para o Troféu do Interior, já que sua última partida foi no dia 9 de maio, diferente do rival que atuou contra o Santo André. Para o duelo, Léo Condé não poderá contar com o lateral-esquerdo Paulinho, suspenso. A tendência é que Reverson seja escalado no setor. Tudo indica que, inclusive, esta será a única mudança daquele time que acabou perdendo para o Corinthians.

Novorizontino x Ituano se enfrentam nesta segunda-feira

“Esse tempo maior para nos condicionarmos foi muito importante. Estou me sentindo preparado e os meus companheiros também estão. Com o Troféu do Interior, temos mais uma chance de brigar por um título e vamos batalhar bastante para buscar uma vaga na final”, afirmou o meia Murilo Rangel.

E O GALO?

Do outro lado, o Ituano não terá problema por lesão ou suspensão, o que fará com que o técnico Vinícius Bergantin escale força máxima frente ao Novorizontino. O técnico deu a entender que irá colocar a mesma equipe que bateu o Santo André. Nomes como André Castro e Kadu Barone podem aparecer como titulares, mas a tendência é que não haja mudanças.

“Tivemos uma vitória consistente contra o Santo André, que fez com que a confiança do grupo aumentasse. Acabou sendo muito importante na luta pelo nosso objetivo, que é conquistar o título do Troféu do Interior”, falou o atacante Gabriel Taliari.