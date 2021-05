Novos Hábitos Financeiros e a Poupança Viabilizada

Poupança viabilizada e o desafio do planejamento pessoal

Economizar para viabilizar uma poupança pode ser um desafio pessoal. No entanto, é importante que você realize um fluxo financeiro para determinar o seu orçamento pessoal e aumentar as chances de alcançar seus objetivos em curto, médio e longo prazo.

A poupança não é a única opção de investimento para pessoa física, no entanto, é a mais utilizada no Brasil.

Diversificação de investimentos para a pessoa física

Sendo assim, é importante que você faça um planejamento financeiro para viabilizar uma poupança. Posteriormente, poderá verificar outras opções de investimento como o Tesouro SELIC ou CDB, por exemplo.

No entanto, o foco inicial é que você guarde dinheiro para que posteriormente possa prosseguir com a sua evolução financeira.

O hábito de guardar

Em um primeiro momento, muitas pessoas não concordam, mas guardar dinheiro é um hábito. No entanto, esse fator é perceptível. Visto que muitas pessoas que possuem uma renda familiar relativamente baixa, possuem dinheiro guardado na poupança. Ao passo que outras pessoas que ganham valores elevados, não guardam nada.

Pois é mais do que o valor, é a maneira como a pessoa lida com o dinheiro. Por isso, nesse primeiro momento, você precisa criar um planejamento financeiro para alimentar o hábito da poupança.

Direcione valores mensais, ainda que sejam baixos

Direcione valores baixos para essa finalidade, ainda que você ache irrelevante. Pois, está criando um hábito para que, quando suas finanças melhorarem, você já tenha um direcionamento financeiro natural.

Dessa forma, antes de consumir ou comprar algo que pode não ser tão útil, primeiramente, pense na possibilidade de guardar esse valor.

Outros fatores amparam a economia pessoal e doméstica

Além de alimentar o hábito da poupança, é importante que você verifique os seus hábitos de consumo. A maneira como você lida com o dinheiro está implícita na forma como você negocia, na frequência com que você troca os aparelhos domésticos e no seus impulsos de compra.

Por isso, é importante repensar tudo o que rege o seu comportamento de consumo para que você verifique quais são os pontos que podem ser melhorados.

Sendo assim, quando for consumir algo, pense se realmente precisa daquilo e se tem que ser naquele momento. Dessa maneira, estará criando novos hábitos em várias demandas.

Além disso, verifique se possui produtos novos ou em ótimo estado de conservação em desuso. Assim, poderá vender para garantir um valor maior e iniciar um planejamento financeiro pessoal.