Nubank confirma mudanças da nova fase em 2021; veja quais são

nova função do nubank Nos próximos dias, o Nubank vai inserir novidades em suas ferramentas. Inicialmente, a sua logomarca será atualizada em todos os pontos de contato da fintech a partir desta segunda-feira (17).

A nova versão da logo reflete o atual momento da empresa, ela virá com formas e marcações mais suaves, além de um roxo mais claro. O Nubank foi considerado o maior banco digital do mundo, com mais de 38 milhões de usuários entre o Brasil, México e Colômbia.

Outra novidade tem relação com a tela inicial do aplicativo, ela será melhorada nas próximas semanas. A intenção, é deixa-la com uma distribuição mais prática e intuitiva, facilitando o acesso dos usuários aos serviços concedidos pelo banco digital.

“Sempre tivemos um carinho muito grande ao construir a marca do Nubank. É o primeiro impacto que os clientes têm quando nos conhecem e sempre procuramos dedicar a ela o mesmo cuidado e preocupação que temos com o desenvolvimento dos nossos produtos. A mudança acontece agora para refletir publicamente um Nubank mais maduro e que vive um novo momento”, esclarece Cristina Junqueira, cofundadora da fintech.

Atualmente, o Nubank está no top cinco das instituições financeiras mais valiosas da América Latina, com mais de R$ 1,2 bilhões obtidos em sete ciclos de investimentos. Dos 38 milhões de clientes da empresa, 35 milhões possuem conta digital e 23 milhões são usuários do cartão de crédito concedido pelo banco.

Nubank confirma crédito inicial de R$50 em cartão Platinum

O Nubank segue liberando novas oportunidades aos seus clientes. Conforme já mostramos aqui no portal, o banco oferece, agora, o Nubank Platinum também para quem possui score baixo ou que não gastam muito dinheiro por mês.

Com o cartão, o cliente poderá começar com um limite de crédito de R$ 50. Logo após isso, o usuário poderá aumentar o seu limite conforme uso do roxinho. Além disso, o cliente poderá receber diversos benefícios, como, por exemplo, consultoria de viagens, ofertas internacionais, seguros, entre outras opções.

É importante destacar que no caso do Nubank, por exemplo, a versão Platinum do roxinho é gratuita (assim como a Gold). Ou seja, o cliente não paga nenhuma taxa extra para ter o cartão.

No Nubank, de tempos em tempos é feita uma análise e pode ser que alguns usuários que possuem o roxinho Gold sejam elegíveis a versão Platinum. Quando isso acontece, o usuário recebe um e-mail e pode optar por aceitar ou não a nova via do cartão.

Vale ressaltar que o Platinum é aceito em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira do seu cartão.

Como fazer para ter um cartão Nubank Platinum?

Se você aceitar receber um cartão platinum e quiser ter os benefícios oferecidos também no cartão virtual, será preciso atualizar a versão virtual pelo app do Nubank.

Se o cliente já tinha um cartão virtual Gold vai precisar apagá-lo e criar um novo. Se não tinha, é só criar um cartão virtual que ele já será platinum automaticamente.