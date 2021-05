Nubank: Conheça as dicas que a empresa liberou para aumentar o limite do cartão

Alguns usuários do cartão de crédito Nubank não se encontram satisfeitos com o limite concedido pela fintech. Sobre isso, a empresa divulgou um artigo em seu site, chamado “Limite Nubank: tire suas dúvidas” que esclarece qual é o procedimento para concessão de mais crédito e o que o cliente deve fazer para conseguir.

De acordo com a fintech, todas as informações financeiras de seus clientes são adicionadas a um sistema automático de algoritmo habilitado para analisar o crédito. Essa tecnologia considera dados disponibilizados pelo mercado, como o histórico de pagamentos dos consumidores e score da Serasa.

Vale ressaltar que, após a aprovação do cartão concedida ao cliente, o Nubank faz uma projeção para indicar o crédito inicial que será disponibilizado no cartão. Em seguida, o que pode dificultar a liberação de mais crédito ao cliente, é falta de informação de mais dados financeiros do usuário.

A instituição financeira divulgou sete dicas para acelerar a aprovação de mais limite ao cliente, para que o crédito de enquadre no seu perfil.

Confira, 6 dicas para aumentar o limite abaixo:

Tente sempre usar o limite atual do cartão;

Pague as faturas ou parcelas antecipadamente;

Não atrase o pagamento das faturas;

Mantenha a renda atualizada no aplicativo;

Não entre no crédito rotativo;

Concentre os seus gastos no cartão Nubank.

Nubank vai dar R$50 em cartão Platinum em 2021

O Nubank segue liberando novas oportunidades aos seus clientes. Conforme já mostramos aqui no portal, o banco oferece, agora, o Nubank Platinum também para quem possui score baixo ou que não gastam muito dinheiro por mês.

Com o cartão, o cliente poderá começar com um limite de crédito de R$ 50. Logo após isso, o usuário poderá aumentar o seu limite conforme uso do roxinho. Além disso, o cliente poderá receber diversos benefícios, como, por exemplo, consultoria de viagens, ofertas internacionais, seguros, entre outras opções.

É importante destacar que no caso do Nubank, por exemplo, a versão Platinum do roxinho é gratuita (assim como a Gold). Ou seja, o cliente não paga nenhuma taxa extra para ter o cartão.

No Nubank, de tempos em tempos é feita uma análise e pode ser que alguns usuários que possuem o roxinho Gold sejam elegíveis a versão Platinum. Quando isso acontece, o usuário recebe um e-mail e pode optar por aceitar ou não a nova via do cartão.

Vale ressaltar que o Platinum é aceito em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira do seu cartão.