Nubank: Definição de crédito e ajuste do limite do cartão

O Nubank é um banco digital desenvolvido para tornar a experiência de seus clientes mais prática frente a serviços financeiros. A empresa possui uma plataforma digital em que é possível verificar e controlar a movimentação da conta e do cartão de crédito.

A fintech disponibiliza com o cartão um limite para ser utilizado pelo cliente. Através do aplicativo, o usuário pode regular esse limite para menos, caso desejar ter um poder de comprar menor. No entanto, caso precise de mais limite, é possível solicitar no próprio app.

Definição de crédito do cartão Nubank

Diante uma solicitação de cartão de crédito, o Nubank faz uma série de análises da vida financeira do cidadão solicitante. Tais análises devem gerar uma projeção de gastos, riscos e informações externas, como score da Serasa. Por meio desse processo, o banco digital definirá o crédito inicial do cliente.

A instituição utiliza um algoritmo para realizar as análises, não somente para a concessão do cartão, mas também para manutenção. É esse mesmo sistema que poderá contemplar o cliente futuramente com mais crédito.

Entretanto, a empresa sugere que seus usuários sigam algumas dicas para que o crédito seja aumentado:

Evite o atraso no pagamento de faturas;

Pague o total de uma fatura até a data de vencimento;

Explore bem o seu limite atual;

Concentre seus gastos no cartão Nubank;

Evite usar o crédito rotativo;

Mantenha sua renda atualizada.

Confira como ajustar o limite do cartão Nubank

Acesse o aplicativo do Nubank, na página inicial toque em “Cartão de crédito”; Na página seguinte, selecione o item “Ajustar limite” no menu inferior; Deslize a o balão para onde quiser que seu limite fique disponível; Caso queira mais crédito, clique em “Pedir aumento” no canto inferior da mesma aba. Indique os motivos na página seguinte e clique em “Pedir aumento” para poder prosseguir; Informe o valor desejado; Operação quase concluído, toque na seta no canto inferior direito para que o Nubank faça a análise do seu pedido. Aguarde alguns segundos e a para receber a resposta da empresa se seu limite foi ou não aumentado.

Através desses passos, você conseguirá ajustar o limite do seu cartão de crédito Nubank.