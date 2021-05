Nubank: Encontre o número da agência e da sua conta via aplicativo

Por meio do aplicativo Nubank, os usuários do banco digital conseguem verificar o número da agência da conta. De fato, a informação não é concedida de maneira funcional, tendo que ser acessado o menu de configurações da plataforma. Além desse processo, é possível consultar os dados bancários por meio do atalho para depósito por TED/DOC.

Veja a seguir como verificar o número da agência e da conta no aplicativo do Nubank.

Por meio do menu de configurações:

Acesse a plataforma da fintech; Localize e selecione o ícone de engrenagem; Abrirá uma barra na tela inicial e logo na primeira linha os dados estarão dispostos.

Por meio do atalho TED/DOC

No aplicativo, role a barra inferior para a esquerda e selecione o ícone “Depositar”; Toque na opção “TED/DOC”. Para compartilhar os dados da conta Nubank com terceiros, basta selecionar “copiar” ao lado da opção desejada;

Conta do Nubank possui uma das melhores rentabilidades

Em 2017, o Nubank lançou sua conta digital livre de qualquer cobrança de juros ou taxa de manutenção, com o objetivo de devolver aos brasileiros o controle financeiro. A conta digital da fintech oferece uma série de serviços financeiros que podem ser utilizados apenas com alguns toques no celular.

Além disso, a conta da empresa tem um rendimento automático superior ao da caderneta de poupança, pois rende 100% do CDI.

O processo de rendimento do Nubank é baseado nos 100% do CDI, que chega próximo ao percentual aplicado a taxa Selic, que atualmente é de 3,5% ao ano. Logo, a rentabilidade da conta é de 3,4% ao ano e 0,28% ao mês.

Entretanto, a poupança garante um rendimento menor, cerca de 2,45% ao ano e 0,20% ao mês, baseado na taxa Selic de 3,5% ao ano.