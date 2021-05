Nubank garante histórico positivo para negativados através de cartão de crédito

Atualmente, muitos cidadãos brasileiros não conseguem ser aprovados por instituições financeiras para adquirirem um cartão de crédito tradicional, pois estão com o nome negativado ou possuem um baixo score na Serasa.

Pensando nisso, o Nubank passou a oferecer um cartão de crédito que permite que o usuário, mesmo estando negativado ou com score baixo, deposite uma certa quantia na conta para ser utilizada como limite do cartão. Essa estratégia também permite que o cliente crie um histórico financeiro favorável.

De acordo com a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira, “esta deve ser a primeira experiência com um produto nos moldes do cartão de crédito convencional, que permite compras em qualquer tipo de estabelecimento presencial ou online”, esclarece.

Como adicionar limite no cartão Nubank?

Para isso, o cliente deverá transferir um certo valor depositado em sua conta na fintech para ser usado como limite na ferramenta. A opção é a de “adicionar mais limite”, encontrada no aplicativo do banco digital.

Nesse caso, se o usuário quiser ter um limite de R$ 300 na função crédito do cartão, ele deve depositar esta mesma quantia em sua conta no Nubank, para depois ser utilizada em compras na ferramenta. Após a tramitação, o valor é liberado imediatamente para uso no crédito. Caso o cliente realize uma compra de R$ 200, parte do dinheiro utilizado fica resguardado e o novo limite do cartão passa a ser de R$ 100.

Vale salientar, que o consumidor pode fazer quantos depósitos quiser, respeitando o limite de R$ 5.000. Desta forma, o limite do cartão de crédito para negativados vai variar conforme a quantidade de dinheiro nele depositado.

Contudo, o Nubank afirma que a medida deve garantir ao usuário uma possibilidade de ter uma experiência saudável com o mundo financeiro. Assim, é possível até mesmo que o cliente receba um cartão de crédito tradicional da empresa.

