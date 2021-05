Nubank libera crédito pré-aprovado sem burocracia via aplicativo

Diante a atual crise econômica, a concessão de um cartão de crédito comum está sendo mais difícil, pelo fato de que muitos consumidores brasileiros estão negativados ou com score baixo no sistema da Serasa e SPC. Por causa disso, o Nubank lançou um cartão de crédito sem limite pré-aprovado.

A nova ferramenta pode ser usada como um cartão comum, em compras de crédito online ou presenciais. No entanto, para o obter o limite, é necessário a adicionar na conta uma quantia que será convertida em crédito. A opção do cartão sem limite pré-aprovado ainda não está disponível para todos os clientes do Nubank, devido a fase de testes.

“O Brasil tem hoje mais de 60 milhões de pessoas que não conseguem ser aprovadas para um produto tradicional de crédito porque não têm histórico ou estão com o ‘nome sujo’ nos principais birôs e fontes de dados públicos existentes”, esclarece a CEO do Nubank, Cristina Junqueira.

Cartão de crédito Nubank para negativados

Quando o cliente contrata o serviço da empresa, recebe um cartão sem limite pré-aprovado. Dessa forma, ele pode estabelecer o crédito do seu cartão. Para isso, é necessário depositar na conta digital do Nubank, em que é titular, uma quantia que será transferida para ser usada no cartão.

No aplicativo, a opção corresponde “adicionar limite”. Automaticamente, ao fazer isso, o valor adicionado a conta passa a ser o limite do cartão de crédito já disponível para compras. Por exemplo: se o cliente depositar R$ 500, esse valor será o limite do cartão. Já, se durante o mês ele usou apenas R$ 300 do limite inicial, ele terá, após o vencimento da fatura, um novo limite de R$ 200, correspondendo o valor inutilizado no cartão.

Vale ressaltar que, o novo cartão do Nubank não é exclusivo para negativados ou para pessoas com score baixo. A modalidade está aberta para todos os consumidores independente de sua situação financeira. Em relação aos depósitos, podem ser feitos de maneira ilimitada segundo a vontade do usuário.

As transações realizadas com o cartão podem ser acompanhadas por meio do aplicativo da fintech. Além disso, ao utilizar a conta de maneira tradicional, é possível fazer transferências via PIX, realizar pagamentos de boletos e faturas e muito mais. Contudo, o aplicativo do Nubank proporciona aos clientes uma rede de serviço e vantagens para a vida financeira.