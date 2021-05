Nubank Libera Pagamentos via WhatsApp

Como funcionam os pagamentos via WhatsApp do Nubank?

O Nubank inovou ao possibilitar que o cliente pague suas compras pelo WhatsApp, sendo uma das primeiras instituições financeiras a disponibilizar essa função.

Para fazer uso desta função basta habilitar essa opção dentro do app Nubank, através de um cadastro.

Sendo assim, o cliente cadastra o cartão com a função débito no app de mensagens, assim pode começar a enviar e receber dinheiro via WhatsApp dentro de suas conversas.

Cadastro facilitado dentro do app

Fica muito fácil realizar pagamentos sem precisar sair do WhatsApp. Dessa forma, após realizar o cadastro dentro do app da Nubank, basta clicar no anúncio do WhatsApp e seguir os passos. A opção de cadastrar o WhatsApp aparecerá instantaneamente para o recebedor.

Sendo assim, esse convite que aparece no WhatsApp também permite liberar a função. De início, a função de pagamentos no WhatsApp está disponível apenas para transferências de dinheiro entre contas pessoais. Ou seja: usuários da versão Business do aplicativo do WhatsApp ainda não podem aceitar pagamentos de seus clientes por serviços ou bens.

Como realizar o pagamento pelo WhatsApp com o débito Nubank?

Conforme informações que constam no site oficial do Nubank, para fazer um pagamento pelo WhatsApp com o débito Nubank é simples: você só precisa adicionar o seu cartão no Facebook Pay, no próprio aplicativo do WhatsApp, e ter saldo disponível na sua conta do Nubank.

Veja um passo a passo de como fazer um pagamento pelo WhatsApp com o débito Nubank:

De acordo como site oficial do Nubank, as instruções a seguir permitem utilizar tal funcionalidade.

Nas configurações do seu WhatsApp, selecione a opção “Pagamentos”; Clique em “Facebook Pay” para ler os termos e condições e criar um PIN de seis dígitos – um tipo de senha que será usada nas transações do Facebook Pay; Insira seu nome completo, CPF, endereço residencial e dados do seu cartão com a função débito – número, data de vencimento e CVV; pode usar o débito virtual também. O próximo passo é verificar seu cartão. Você vai receber, no app do Nubank, um código de seis dígitos para inserir no aplicativo do WhatsApp; É só verificar e pronto, seu cartão está cadastrado!

E como solicitar um pagamento pelo WhatsApp?

Se você quer solicitar um pagamento pelo WhatsApp o processo também é simples:

No WhatsApp, selecione a opção “Pagamento”; Clique em “Solicitar”; Insira o valor desejado e envie para o contato.

Certamente, essa inovação do Nubank ao disponibilizar essa função débito pelo app WhatsApp será um referencial para que outras fintechs agreguem essa função futuramente.