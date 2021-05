Nubank: Liberado pagamento com cartão de débito no Whatsapp

Os clientes do Nubank conseguirão realizar pagamentos na nova função de transferências do WhatsApp. Recentemente, a plataforma de mensagens lançou um serviço de transferência de dinheiro com a mesma facilidade de enviar um arquivo na janela de conversa.

Conforme os usuários atualizem seu aplicativo de mensagens e têm acesso a nova funcionalidade, o Nubank envia automaticamente um e-mail e um push para avisar que chegou a novidade e que o cartão de débito pode ser cadastrado.

É importante que o cliente da fintech já tenham acesso ao cartão de débito na empresa, caso não tenha, é possível solicitá-lo por meio do próprio aplicativo. Além disso, a plataforma do banco digital também deve ser atualizada. A opção de pagamentos pelo WhatsApp surgiu com a junção do Facebook Pay e a Cielo.

Como fazer a configuração da conta Facebook Pay no WhatsApp?

Para realizar um pagamento no WhatsApp com o débito do Nubank, é necessário cadastrar o cartão no Facebook Pay, no próprio aplicativo de mensagens. Confira o passo a passo a seguir:

Para sistema operacional Android:

Na plataforma do WhatsApp, encontre a opção de ‘Configurações (os três pontinhos no canto direito de cima) > Pagamentos > Facebook Pay > Continuar’.

Para sistema operacional iOS:

No aplicativo do WhatsApp, selecione a opção de ‘Ajustes > Pagamentos > Facebook Pay > Continuar’, em seguida toque em ‘Continuar’ para aceitar os Termos e as políticas de privacidade atrelados ao uso da funcionalidade de pagamentos no WhatsApp;

Crie um PIN de 6 dígitos para o Facebook Pay, como medida de segurança;

Feito isto, insira seu PIN do Facebook Pay novamente para confirmá-lo e toque em “Avançar”.

Agora, deve-se configurar as opções de segurança.

Outra forma te ter acesso ao novo recurso do WhatsApp é recebendo uma transferência de um amigo que já está usando a função. Ao receber o valor, o usuário poderá cadastrar seu cartão instantaneamente.

A funcionalidade é disponibilizada durante 24h por dia, em qualquer dia da semana. Para mais informações, é possível recorrer a opção de “Ajuda” do Nubank, na parte inferior da página principal no carrossel.