Nubank: LIBERADO parcelamento de compras na fatura; veja como fazer

O Nubank revelou mais uma grande novidade para os seus clientes. De acordo com informações da instituição financeira, trata-se de uma ferramenta que permite que o usuário do cartão de crédito parcele compras específicas ao invés de parcelar o valor total da fatura.

O novo serviço permite que o usuário escolha qualquer compra feita pelo cartão de crédito da instituição para parcelar em até 12 vezes, desde que o valor mínimo corresponda R$ 20 para cada mês. Os juros cobrados são menores em relação às taxas para o crédito rotativo.

A ferramenta é vantajosa para aqueles que querem reduzir o valor total da fatura, bem como para parcelar as compras que não foram divididas no momento do pagamento com o cartão. Neste sentido, as compras feitas fora do Brasil podem ser parcelas – geralmente as compras do exterior não são divididas.

Segundo o banco digital, o valor somado das taxas cobradas pelo parcelamento de compras individuais é menor quando comparado ao custo total do crédito rotativo. No entanto, no caso em que uma compra custa R$ 75 à vista, e o cliente escolhe dividir em nove parcelas iguais de R$ 10,27 foi colocado 4% de juros por mês, mais IOF para compor a quantia final (o valor ficou abaixo do mínimo de R$ 20).

Neste sentido, o primeiro pagamento permanece na fatura atual, e as outras parcelas nos demais meses. Após a confirmação do pedido de parcelamento, as condições como quantidade de divisão e valor não poderão ser alterados.

A novidade está disponível apenas para alguns usuários do Nubank. A inda não há previsão de expansão deste serviço, ou generalização para todos os clientes.

Ampliação nos produtos

No mês de fevereiro, o Nubank lançou duas novidades, a primeira em produto próprio e a segunda em serviço para os seus clientes. Agora, o cartão da instituição é compatível com a carteira digital do Google Pay. Desde 2016, com o lançamento do Samsung Pay no Brasil que o banco digital vem tentando entrar nesta modalidade.

Além disso, a fintech lançou uma espécie de cartão pré-pago. O cliente deposita em sua conta o valor do limite que deseja obter no cartão de crédito, que fica automaticamente disponível para compras de qualquer fim, como para assinaturas, compras à vista e parceladas. O valor que foi depositado na conta será mantido até o vencimento da fatura.