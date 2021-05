Nubank: Novo serviço libera parcelamento de compras; veja como funciona

O Nubank lançou recentemente uma ótima opção para seus clientes que usam o cartão de crédito. A novidade se refere ao parcelamento de compras individuais, mesmo aquelas que não foram dividas no ato do pagamento. O procedimento pode ser feito totalmente através do aplicativo da fintech, como os demais serviços.

A principal vantagem do novo recurso, é parcelar compras específicas caso o valor esteja muito alto para o pagamento da fatura, ou ainda se a loja não tiver oferecido a opção no ato da compra. No entanto, vale ressaltar que a operação é sujeita a cobrança de taxas.

Logo, o objetivo do banco digital com o novo serviço é permitir que o usuário financie apenas uma compra que esteja pesando na fatura, evitando que o cliente caia nas taxas de juros rotativos, que são consideradas as maiores do mercado financeiro.

Parcelamento de compras no Nubank

Além do parcelamento do valor total ou parcial da fatura, o Nubank liberou uma função para que seus clientes possam parcelar compras individuais pelo aplicativo. Confira orientação para fazer o parcelamento abaixo:

Acesse o aplicativo Nubank, disponível para Android e iOS;

Selecione a fatura atual do cartão de crédito;

Clique na compra que deseja parcelar e selecione a opção “Parcelar compra”;

Feito isto, abrirá uma tela em que serão exibidas as opções de prazo e condições do parcelamento;

Caso esteja de acordo, confirme a operação.

Qualquer compra poderá ser parcelada em até 12x, respeitando o valor máximo de R$ 20 em cada parcela. Porém, se o parcelamento for com um valor maior, a operação está sujeita a análise de crédito.

Vale lembrar que a nova funcionalidade está em fase de testes, disponível apenas para um grupo de clientes selecionados. Por fim, espera-se que em breve o parcelamento de compras individuais seja liberado para todos os usuários do cartão de crédito da fintech.