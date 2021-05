Nubank ou PicPay: Qual rende mais?

Cada vez mais as pessoas vêm preferindo a utilização de bancos digitais ao invés dos convencionais, como o Nubank e o PicPay. Eles oferecem algumas facilidades na administração do dinheiro, possibilitando que tudo seja feito por aplicativos no celular. Outro ponto muito atrativo dessas fintechs são contas com rentabilidade superior à da poupança.

A poupança está há vários meses consecutivos sem nenhum ganho real. Segundo dados da Economatica, ferramenta de análises de ações e fundos, a poupança, já descontada a inflação, teve uma perda de 4,8% em um período de 12 meses, terminado em abril. Isso significa que quem guarda o dinheiro em poupança está perdendo poder de compra.

Essa perda de 4,8% em um período de 12 meses foi a maior desde junho de 2003. A título de exemplo do que isso significa em números, quem deixou R$1.000 guardados na poupança, durante esse período, perdeu R$48.

Este fato tem feito os brasileiros deixarem o seu dinheiro rendendo em outros tipos de investimento. No entanto, na hora de escolher uma fintech com um bom rendimento de conta, duas opções interessantes são o Nubank e o PicPay.

Apesar de ambas terem seu rendimento baseado na taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), surge a questão: Qual delas escolher?

O que é CDI?

Tanto o Nubank como o PicPay tem o seu rendimento baseado no CDI, portanto é importante entender o que essa sigla significa. O Certificado de Depósito Interbancário (CDI), é um título emitido pelos bancos para realizarem empréstimos entre si. O prazo de devolução da quantia emprestada é de 24 horas.

Isso ocorre devido a uma regra imposta pelo Banco Central que diz que os bancos precisam fechar o caixa diário com saldo positivo. Desse modo, quando o volume de saques supera o volume de depósitos, o banco faz um empréstimo a critério de fechar o dia com saldo positivo. Para isso, é emitido um CDI.

Do mesmo modo que a quantidade de saques pode superar a de depósitos, a quantidade de depósitos também pode superar a de saques, o que deixa o banco em superávit. São esses bancos que emprestam o dinheiro para aqueles que terminaram o dia em déficit.

Qual rende mais: Picpay ou Nubank?

Agora voltamos à questão inicialmente colocada: Qual das fintechs tem maior rendimento na conta? A resposta objetiva seria o PicPay, mas é preciso analisar alguns pontos. Ambos oferecem rendimento automático, ou seja, você não precisa pagar nenhuma taxa para que seu dinheiro comece a render na conta.

No entanto, no PicPay seu dinheiro rende a 150% da taxa do CDI, enquanto no Nubank rende a apenas 100% do CDI. Os dois também possuem liquidez diária, o que significa que você pode tornar seus ativos financeiros em dinheiro no mesmo dia que solicita o resgate. Isso proporciona mais flexibilidade para quem investe.

É importante ressaltar que o Nubank tem algumas opções de resgate de até 12 meses, com a rentabilidade chegando a 112% do CDI, o que pode ser vantajoso em relação ao PicPay em alguns casos específicos. É possível ter mais informações sobre as fintechs baixando os aplicativos disponíveis para Android e iOS.